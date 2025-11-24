Книгу о Зорге представят в виде комикса для привлечения молодого поколения

Писатель Олег Рой сообщил, что для выхода на "молодежный рынок" было проведено "медийное подкрепление"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Книга писателя Олега Роя "Легенда о Зорге. Графический роман о величайшем разведчике XX века" о Герое Советского Союза разведчике Рихарде Зорге выйдет в формате графического романа, чтобы привлечь интерес молодых читателей.

"Я понимал, что клиповое мышление сегодня диктует новые правила для тех фундаментальных вещей, которые не являются знаковыми сегодня в современной литературе. Так, тему наших великих разведчиков надо подавать так, чтобы молодое поколение было увлечено. Был выбран формат графической повести, который на западе называют комиксами. Текста действительно немного, но такая задача и не ставилась", - сказал автор на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу в свет книги.

Он также отметил, что главной целью было собрать все имеющиеся данные о разведчике и сделать приключенческую повесть, наполненную визуальным рядом. Говоря об источниках, писатель упомянул, что большую часть исторических данных о разведчике предоставили Главное разведывательное управление и Российская государственная библиотека, также он поблагодарил за помощь генерального директора Музея Победы Александра Школьника.

Рой добавил, что для выхода на "молодежный рынок" было проведено "медийное подкрепление": создан трек и клип к нему, наполненный "ожившими" рисунками из книги, а также проведены различные конференции и другие мероприятия. К проекту был привлечен художник Кирилл Руднев, создавший более 180 иллюстраций. Выход произведения приурочен к 130-летию со дня рождения Рихарда Зорге.