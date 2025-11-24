Умер музыкант Джимми Клифф

Ему был 81 год

Редакция сайта ТАСС

Джимми Клифф © Kevin Winter/ Getty Images for Coachella

ГАВАНА, 24 ноября. /ТАСС/. Ямайский регги-певец и музыкант Джимми Клифф (настоящее имя Джеймс Чемберз) умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила жена артиста.

"Мой муж Джимми Клифф умер после приступа, который перетек в пневмонию", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отмечает местная газета The Jamaica Observer, Клифф способствовал росту популярности регги во всем мире после выхода фильма "Тернистый путь" (The Harder They Come, 1972), где он сыграл главную роль. Его песни попадали на первые строчки в чартах, а альбом Wonderful World, Beautiful People (1969) стал международным хитом.