Эксперт Дрестиана призвала укреплять роль литературы как инструмента дипломатии

Этому помогают международные форумы и литературные премии, отметила секретарь Литературной сети БРИКС

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Необходимо укреплять роль литературы как инструмента дипломатии в современном мире. Этому помогают международные форумы и литературные премии, сообщила по видео-конференц-связи в пресс-центре ТАСС секретарь Литературной сети БРИКС Сони Дрестиана.

В Хабаровске с 25 по 30 ноября пройдет I Международный фестиваль искусств стран БРИКС. Одним из основных событий фестиваля станет объявление победителя Литературной премии стран БРИКС.

"На таких международных фестивалях литература открывает пространство для глубокого диалога между народами, выходящего за рамки политических и экономических соглашений, основанного на осознании общей человечности. Необходимо укреплять роль литературы как моста между культурами и инструментами дипломатии, объединяющего нас в духе единства, многообразия и социальной справедливости. Стихи и рассказы, трогающие сердце, будут жить дольше и сильнее любого влияния в этом мире", - сообщила Дрестиана.

По словам главы дирекции I Международного фестиваля искусств стран БРИКС Александра Островерх-Кванчиани, объявление победителя Литературной премии БРИКС в Хабаровске - знаковое событие. "У I Международного фестиваля искусств стран БРИКС обширная литературная программа, а вручение премии - ключевое событие мероприятия. Я надеюсь, что это поможет нам консолидировать наше сообщество писательское и кинематографическое", - пояснил Островерх-Кванчиани.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, творческие встречи, лекции, пройдет конференция по финансовой безопасности, состоятся показы фильмов выпускников ВГИКа разных лет.