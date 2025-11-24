Умерла Лилия Юдина

Ей было 96 лет

Редакция сайта ТАСС

Лилия Юдина © Валентин Кузьмин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР актриса Государственного академического Малого театра Лилия Юдина умерла 23 ноября в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Малом театре.

Читайте также

От Панночки до десятков ролей в Малом театре. Каким был путь Лилии Юдиной

"Невосполнимая утрата для Малого театра", - заявили в театре, назвав актрису "одной из ярчайших звезд".

В сообщении отметили, что весь творческий путь Лилии Юдиной связан с Малым театром, где она служила с 1953 года. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.

Об актрисе

Юдина родилась 14 мая 1929 года. В 1951-м окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего была принята в труппу Малого театра. За годы работы она исполнила 50 ролей, среди которых - Элиза Дулиттл в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Абигайль в "Стакане воды" Эжена Скриба, Регина в "Привидении" Генрика Ибсена, Саша в "Иванове" Антона Чехова, Софья и Наталья Дмитриевна в "Горе от ума" Александра Грибоедова, Регана в "Короле Лире" Уильяма Шекспира и многие другие.

"Одной из безусловных удач актрисы стала умная и честолюбивая Бекки Шарп в "Ярмарке тщеславия" Уильяма Теккерея. Лилия Витальевна неоднократно участвовала и в спектаклях по пьесам Александра Островского. Последней ролью, в которой она выходила на сцену, была Турусина в "На всякого мудреца довольно простоты". Малый театр всегда будет гордиться тем, что семь десятилетий Лилия Витальевна Юдина блистала на нашей сцене", - добавляют в театре.