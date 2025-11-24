Жители и гости Казани смогут бесплатно посетить выступления "Студенческой весны"

Мероприятие пройдет в городе с 25 по 29 ноября

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Жители и гости Казани получат возможность бесплатно посетить конкурсные выступления XXXIII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет в городе с 25 по 29 ноября. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на официальных площадках мероприятия, сообщают организаторы.

"В этом году фестиваль приурочен к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Зрителей ждут добрые, искренние и по-настоящему душевные номера и программы, которые подготовили участники почти со всей нашей страны. Приглашаем жителей и гостей столицы Татарстана их поддержать и заранее пройти регистрацию на площадках "Студенческой весны", - приводят организаторы слова министра по делам молодежи Татарстана Азата Кадырова.

Конкурсные испытания состоятся 26 и 27 ноября на семи площадках города, включая ДК Железнодорожников и ДК Химиков. Для зрителей доступны следующие направления: региональная программа, вокальное, инструментальное, театральное искусство, оригинальный жанр, мода, диджеинг и танцы. Количество мест ограничено, действует возрастное ограничение 12+.

На всех площадках будут работать 250 волонтеров. Для обеспечения безопасности на входе будет организован досмотр. Фестиваль приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и проходит под слоганом "Весна Победы".