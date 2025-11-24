В Большом театре прошел концерт по мотиву фильма "Авиатор"

Под музыку в сопровождении кадров из фильма народный артист России Константин Хабенский и писатель Евгений Водолазкин прочитали зрителям фрагменты романа

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Спектакль-концерт по мотивам фильма "Авиатор" прошел в Бетховенском зале Большого театра, симфонический оркестр под управлением Петра Дранги исполнил саундтрек к картине, написанный композитором Максимом Фадеевым, передает корреспондент ТАСС.

"Авиатор - это большой роман, и там много посланий, и каждый, кто участвовал в создании фильма, видел что-то свое. Для Водолазкина самой главной была идея покаяния и раскаяния, для нашего генерального продюсера, смелого человека Сергея Катышева - относительность времени и игра с ним. Для меня - все вместе, но на первый план выходили человеческие отношения, любовь, но там есть и другие идеи, например этичность технологий" - рассказал режиссер Егор Михалков-Кончаловский.

Также под музыку в сопровождении кадров из фильма народный артист России Константин Хабенский и писатель Евгений Водолазкин прочитали зрителям фрагменты романа. Концерт приурочен к выходу фильма на большие экраны 20 ноября.

Фильм "Авиатор" по роману российского писателя Евгения Водолазкина повествует о человеке, замороженном советскими учеными почти сто лет назад. Герой не помнит своего прошлого и, пытаясь адаптироваться к новой реальности, он восстанавливает историю своей жизни и детали эксперимента, который может обеспечить бессмертие. Однако по мере приближения к цели участники исследования начинают сомневаться в цене успеха. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский, Дарья Кукарских.