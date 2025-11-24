В Москве прошло открытие Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

В программе открытия прозвучали произведения Стравинского, Мендельсона, Шостаковича, Вильма, Чайковского, Моцарта, Сен-Санса и Вайнберга

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие XXVI Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" состоялось в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Телевизионный конкурс "Щелкунчик" каждый год становится совершенно особенной территорией встречи-состязания юных музыкантов, которые слетаются из разных уголков земного шара. Мы благодарны членам высокого международного жюри за их беспристрастную работу, а миллионам телезрителей желаем чудесных открытий с маленькими звездочками", - отметила председатель попечительского совета конкурса, президент фонда "Музыкальный Олимп" Ирина Никитина.

На гала-концерте выступили лауреаты прошлогоднего конкурса - "Золотые Шелкунчики" Лука Моромов (скрипка), Екатерина Иванова (флейта), Владимир Карякин (фортепиано) и "Серебряный Щелкунчик" Корнелия Хармат (арфа). На сцену также вышли члены жюри нынешнего сезона: саксофонист Никита Зимин, пианист Александр Ключко, перкуссионист и композитор Рони Баррак и флейтист Максим Рубцов. Солистов сопровождал Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Николая Цинмана.

В программе открытия прозвучали произведения Стравинского, Мендельсона, Шостаковича, Вильма, Чайковского, Моцарта, Сен-Санса и Вайнберга. Особым событием стала российская премьера IV части симфонической поэмы "Бейрутские сенсации" Рони Баррака, входящего в состав жюри конкурса.

Среди зрителей церемонии были 48 участников "Щелкунчика" - по 16 юных музыкантов в трех номинациях: "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты". Уже 25 ноября в Музыкальной школе имени Гнесиных начнутся очные прослушивания, которые продлятся до 1 декабря.

Трансляция этапов конкурса идет на телеканале "Россия-Культура" и медиаплатформе "Смотрим".

