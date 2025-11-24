В Москве прошла премьера сериала "Тоннель" с Елизаветой Боярской

Режиссером проекта выступила Флюза Фархшатова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьера криминального триллера "Тоннель" с Елизаветой Боярской в главной роли прошла в кинотеатре "Каро 11 Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

"Это восьмисерийный сериал, который мы сделали совместно с компанией Team Films и телеканалом НТВ. Совсем скоро состоится живая премьера в онлайн-кинотеатре KION. Мы только что завершили монтаж всех восьми серий, и я должен сказать, что бесконечно можно смотреть на воду, на огонь и на то, как играет Елизавета Боярская", - сказал со сцены продюсер Максим Филатов.

В центре сюжета история неподкупной таможенницы Светы Суворовой, вынужденной переступить через собственные принципы, когда мафия похищает ее мужа. Режиссером проекта выступила Флюза Фархшатова ("Комплекс бога", "Спроси Марту", "О чем говорят мужчины. Продолжение"). Главные роли в фильме исполнили Елизавета Боярская, Сергей Гилев, Даниил Страхов, Таисья Калинина, Влад Фурман, Александр Аверин и другие артисты.

Актриса Елизавета Боярская отметила со сцены, что идея проекта увлекла ее с первой страницы сценария. "Спасибо вам большое за идею, потому что она меня заразила с первой страницы, никто, кроме людей, которые действительно имеют отношение к кино, не представляет, какой это на самом деле гигантский труд - кинопроизводство. Наша группа стала сплоченной семьей, которая смогла пройти этот непростой путь от начала и до конца. Это бесценно, когда видишь, что важно не только тебе самой выстоять и вместе с режиссером донести до будущего зрителя какую-то важную мысль, но и то, что каждый человек в группе полностью включен в процесс", - подчеркнула она.

Сериал выйдет в онлайн-платформе KION 1 декабря.