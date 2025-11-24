В структуре Союза театральных деятелей России создадут Кабинет уличных театров

На заседании также утвердили обновленный макет членского билета СТД РФ в формате пластиковой карты, сообщила и.о. начальника отдела по работе с театральными деятелями Москвы и Московской области Екатерина Щаднова

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Союз театральных деятелей России (СТД РФ) создаст в структуре центрального аппарата новое подразделение - Кабинет уличных театров. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника отдела по работе с театральными деятелями Москвы и Московской области Екатерина Щаднова на заседании Директорской ложи театров Москвы.

"20 ноября 2025 года состоялось очередное заседание секретариата Союза театральных деятелей. <…> Принято решение о создании в структуре центрального аппарата СТД Кабинета уличных театров", - сказала Щаднова.

Она также отметила, что перед заседанием состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры РФ, Департаментом культуры Москвы и СТД РФ. Документ, как подчеркнула Щаднова, станет основой для проведения всероссийского марафона-фестиваля "Россия - театр - общество", который пройдет в рамках празднования 150-летия существования организации.

Помимо этого, как сообщила Щаднова на заседании, был утвержден обновленный макет членского билета СТД РФ в формате пластиковой карты. "Выпуск и выдача новых членских билетов членам Союза начнется уже с 2026 года", - подчеркнула она. Кроме того, СТД завершает формирование Молодежного совета, в состав которого вошли 29 человек в возрасте от 16 до 35 лет.

Театральные форумы

Щаднова отдельно рассказала о театральном форуме Центрального федерального округа, который прошел с 17 по 19 ноября в Рязани. "Он стал третьим из серии форумов, организованных Союзом театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры России с целью разработки концепции развития театра в РФ на период до 2035 года. <…> Форум в Рязани стал самым многочисленным по количеству участников и внес важный вклад в общую картину предложений по разработке концепции. В нем приняли участие около 200 человек", - подвела итоги она.

Ранее форумы прошли в Красноярске и Грозном. Они проводятся в рамках празднования 150-летия Союза, который будет отмечаться в 2026 году. Следующий из них состоится 20-22 декабря в Екатеринбурге. В юбилейный год Союза пройдет еще шесть региональных форумов. На финальном всероссийском форуме наиболее активные участники всех этапов обобщат предложения и представят их в виде единой концепции развития театра в России до 2035 года.