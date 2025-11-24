В Петербурге объявили победителей премии "Музыкальное сердце театра"

Мюзикл Андрея и Ольги Петровых "Капитанская дочка" получил награды в семи номинациях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Победителей национальной премии "Музыкальное сердце театра", отмечающей достижения современного музыкального театра, назвали в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония награждения, режиссером которой выступил Алексей Франдетти, состоялась в камерном музыкальном театре "Санктъ-Петербургъ Опера", передает корреспондент ТАСС.

"Музыкальное сердца театра" - это единственная премия, которая оценивает творческие и исполнительские достижения в сфере музыкального театра в персональных номинациях. В 2025 году на участие в фестивале было подано 111 заявок от музыкальных и драматических театров всех регионов страны, в лонг-лист вошли 22 спектакля, в шорт-лист - 14. В течение 10 дней зрители увидели лучшие музыкальные постановки Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула, Омска.

"С каждым годом, мне кажется, фестиваль набирает обороты. Огромное количество спектаклей делается в стране, - это то, чего не было в начале нашего фестиваля, когда выбирать приходилось из трех, четырех, пяти спектаклей. Сегодня, не побоюсь этого слова, сотни спектаклей, из которых действительно нужно выбирать спектакли наиболее высокого уровня", - отметил в ходе общения с журналистами президент фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра", композитор, народный артист России Максим Дунаевский.

Победители

Мюзикл Андрея и Ольги Петровых "Капитанская дочка" Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, премьера которого была приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, получил награды в семи номинациях: "Лучший текст песен" - Сусанна Цирюк; "Лучшая музыка (композитор)" - Андрей и Ольга Петровы; "Лучший музыкальный руководитель" и "Лучший дирижер" - Алексей Нефедов; "Лучшая сценография (художник-сценограф)" - Ольга Шаишмелашвили; "Лучший исполнитель главной роли" - Дмитрий Ермак (Емельян Пугачев); "Лучший продюсер" - Юрий Шварцкопф.

Спектакль "Вымыслы. Сказки Пушкина" петербургского Музыкального театра имени Федора Шаляпина удостоен премии за лучшую постановку для детей и подростков. Художника по свету Татьяну Яцюк чествовали за световое оформление к этому спектаклю, а Алене Песковой вручили статуэтку за лучшие костюмы.

Лучшим режиссером стала Нина Чусова, поставившая спектакль "Человек, который смеется" в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии (Екатеринбург). В номинации "Лучший исполнитель роли второго плана" победил Игорь Ладейщиков, сыгравший в этой постановке Баркильфедро, доверенное лицо королевы. Его коллега Татьяна Мокроусова получила награду за лучшее исполнение роли второго плана (Анна Стюарт).

Лучшим спектаклем объявлена музыкальная драма "Летят журавли" Иркутского областного музыкального театра имени Николая Загурского, которую поставили к 80-летию Великой Победы. Победителем в номинации "Лучшая пьеса" стал соавтор этой постановки, поэт и драматург Константин Рубинский. Сыгравшая в спектакле Анастасия Солоха получила награду как лучшая исполнительница главной роли.

Александр Пантыкин одержал победу в номинации "Лучшая оркестровка (аранжировщик)" за свою работу над спектаклем "Антигона" Иркутского областного музыкального театра. В категории "Лучшее пластическое решение (хореограф)" премию вручили Алле Сигаловой за работу над спектаклем "Щастье!" Театра имени Моссовета.

Специальные премии

Гранд-премии за выдающиеся творческие достижения удостоен композитор, народный артист России Алексей Рыбников.

Премию зрительских симпатий присудили спектаклю "22 июня…" Омского областного театра юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола.

Специальным дипломом "Особый театр" отметили культурного идеолога музыкального спектакля "Буратино и золотой ключик" певицу Жасмин.

Информационное агентство ТАСС стало обладателем премии за партнерство. Награду вручили заместителю директора Санкт-Петербургского регионального информцентра ТАСС Марине Желниновой.

Планы на 2026 год

"Продолжение мероприятий "Музыкального сердца театра" этого сезона состоится в феврале 2026 года в Калининграде, где пройдут мероприятия программы "Большой дебют" для студентов театральных учебных заведений. Отборочная комиссия рассмотрела заявленные дипломные постановки и отобрала четыре спектакля студентов творческих вузов России", - сообщил генеральный продюсер национальной премии и фестиваля Дмитрий Калантаров. Программа "Большой дебют" осуществляется совместно с Российским государственным институтом сценических искусств и проводится на базе филиала РГИСИ в Калининграде при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области.

На церемонии также было объявлено, что в 2026 году основная программа национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" пройдет в Омске - городе, объявленном культурной столицей России в 2026 году.

Национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра" проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ и региональных правительств. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.