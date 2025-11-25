Гильдия кинодраматургов заявила о начале бума микродрам в России

Перед таким форматом встают те же вопросы наполненности смыслом, что и перед полнометражными фильмами, подчеркнул президент гильдии, заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Алексей Алешковский

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Формат микродрам становится популярнее в России и может стать новым направлением развития для кинематографа в регионах. Об этом сообщил ТАСС президент Гильдии кинодраматургов РФ, заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский в рамках Дней Союза кинематографистов России в Хабаровске.

Микродрамы (short drama) представляют собой короткие вертикальные сериалы, ориентированные на мобильный просмотр, с длительностью серии до двух минут и количеством эпизодов в сезоне от 40 до 120.

"Уже этот бум начинается, уже платформы включаются в эту работу. В Китае [этот тренд], например, просто в полный рост. В России [перспектива развития направления], в принципе, неплохая", - сказал Алешковский.

Он добавил, что перед этим форматом встают те же вопросы наполненности смысловым содержанием, что и перед полным метром. В беседе с журналистами накануне он отмечал, что российское кино оторвано от реальности, а лента в любом жанре должна быть о сегодняшнем дне. Героями современных фильмов становятся в основном маньяки, содержанки и коррупционеры.

"Те же самые вопросы [встают]. Как сейчас это в Китае: в основном жена миллиардера переспала с шофером или, я не знаю, племянник убил дядю и всякое такое. У нас это может быть абсолютно все, что угодно, потому что у каждого кинематографа есть своя какая-то специфика и должна быть", - сказал Алешковский.

Российские микродрамы могут быть связаны с любыми проблемами и ситуациями в стране. "Я иногда советую: если не знаете, о чем писать - возьмите список национальных проектов и хотя бы искусственному интеллекту задайте вопрос, какие проблемы существуют. Потому что на самом деле эта тематика абсолютно неисчерпаема. Просто никому в голову не приходит этим заняться", - отметил собеседник агентства.

Направление для регионов

По словам Алешковского, формат микродрам может стимулировать развитие регионального кино. "Для регионального кино - это очень важный момент, потому что даже короткометражки снимать достаточно проблематично. Все-таки там и техника, и бюджет, и разрешение - миллион всяких проблем. А тут телефон, квартира, двор", - сказал он.

В Хабаровске с 22 по 26 ноября проходят Дни Союза кинематографистов России. Это мероприятие, в ходе которого запланированы круглые столы, кинопоказы, выставки. Оно организовано Союзом кинематографистов России при поддержке Министерства культуры и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.