Аукционный дом "Литфонд" назвал топ- 5 самых дорогих лотов за 2025 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Личный фотоальбом императрицы Александры Фёдоровны за 13 млн рублей, живописная работа Фалька Рафаиловича за 11 млн рублей и Советская азбука Маяковского за 5 млн рублей стали самыми дорогими лотами, проданными на торгах аукционного дома "Литфонд" за 2025 год, сообщили ТАСС в организации.

Так, личный фотоальбом императрицы с двадцатью шестью фотографиями царской семьи, выполненными ею самой, был заявлен на юбилейных торгах в Санкт-Петербурге за 10 млн рублей, а ушел с молотка за 13 млн рублей. Лот стал самым дорогим проданным раритетом "Литфонда" за текущий год. Альбом был куплен Александрой Фёдоровной в Ялте на благотворительном базаре в 1913 г. и до 1917 г. хранился в Александровском дворце. Все фотографии были сделаны и наклеены лично императрицей и императором в 1913-1914 гг. Летом 1917 г. альбом был взят в ссылку в Тобольск, где в октябре был подарен зубному врачу Сергею Кострицкому. Позже он передал альбом ротмистру Борису Козлянинову. В 1974 г. альбом был подарен семье Тучковых, а в 2003 г. он вернулся в Россию и был приобретен в 2006 г.

"Портрет сына художника В. Р. Фалька", выполненный мастером, был заявлен за 8 млн рублей, а продан за 11 млн рублей. На портрете, написанном в мастерской художника в Москве, изображен сын Роберта Фалька - Валерий Фальк. Его художник писал часто. Работа была представлена на выставке "Московские художники. 1920 - 1930-е годы" (1991) в ЦДХ и вошла в каталог-резоне живописных работ Фалька.

Одним из самых дорогих московских лотов оказалась "Советская азбука" Владимира Маяковского 1919 года. Издание долгое время оставалось одной из самых дорогих русских азбук XX века и было продано за заявленную сумму в 5 млн рублей.

В число самых дорогих лотов также вошел полный комплект "Юридического словаря", или "Свода российских узаконений, времянных учреждений, суда и расправы" Михаила Чулкова, проданный за 3 млн рублей при первичной ставке в 2 млн рублей, а также редкое петровское издание, тиражом в 240 экземпляров, Иоганна Бухнера "Учение и практика артиллерии или Внятное описание…", которое ушло с торгов за 2,8 млн рублей при первоначальной ставке в 1,8 млн рублей.