Shaman планирует записать совместную песню с Игорем Матвиенко

Ярослав Дронов отметил, что еще не сотрудничал с народным артистом РФ в музыкальном плане

Редакция сайта ТАСС

© София Кудряшова/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) хотел бы записать совместную песню с народным артистом РФ продюсером и композитором Игорем Матвиенко. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"У нас с ним не было сотрудничества в музыкальном плане, мы сразу стартовали с крупной формы. Однако не было сотрудничества в рамках одной песни. Поэтому с удовольствием на этом поприще с ним посотрудничал, это правда, хотел бы записать песню", - сказал он.

Ранее Shaman участвовал в этно-опере Матвиенко "Князь Владимир", где исполнял главную роль. Позже из-за загруженного графика Дронов вышел из проекта.