Wink: в России растет спрос на соцдрамы и ностальгические сериалы

Гендиректор онлайн-платформы Антон Володькин отметил, что такие истории вызывают очень сильный отклик

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Интерес зрителей к социальным драмам, а также к сериалам, основанным на ностальгии, усиливается на российском рынке. Об этом заявил генеральный директор онлайн-платформы Wink Антон Володькин в студии ТАСС на форуме "Цифровые решения".

"Сегодня мы видим большой запрос на честное отражение текущей реальности. При этом сохраняется и начавшийся несколько лет назад тренд на ностальгию по 80-м и 90-м. Мы запускали этот тренд с сериалом "Слово пацана", который отсылает к атмосфере 80-х. "Комбинация" - уже про конец 80-х и начало 90-х, а проект "Москва слезам не верит. Все только начинается" переносит зрителей в 2000-е, и мы видим, что такие истории вызывают очень сильный отклик", - сказал глава онлайн-кинотеатра Wink.

По его словам, за последние годы зрители стали чаще выбирать контент, который "максимально честно отражает текущую реальность" и поднимает значимые для общества темы. "Мы фиксируем устойчивый запрос на честные социальные драмы. Это направление показывает стабильный рост, и зрители все чаще ищут истории, где события и ситуации изображены без преукрас", - отметил он.

Генеральный директор Wink рассказал, что зрители ожидают выхода новых сезонов популярных сериалов. В начале 2026 года состоится премьера второго сезона "Ландышей", а в следующем году выйдет третий сезон "Фишера", в котором главную роль исполнит Александр Петров. В производстве также находится ряд масштабных проектов, включая сериал по мотивам романа Стругацких "Трудно быть богом".