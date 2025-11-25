Фестиваль "Зимний" откроется фильмом о киноведе Разлогове

После показов зрителей ждут встречи с авторами и открытые Q&A-сессии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" откроется показом фильма о киноведе и режиссере Кирилле Разлогове, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. Лента станет первым событием программы и задаст тон фестивалю, который в этом году представит восемь авторских картин в конкурсе.

"IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" открывает сезон свежих авторских историй. В конкурсной программе восемь фильмов, каждый из которых со своим неповторимым взглядом и настроением. Откроет фестиваль картина "Разлогов", посвященная киноведу и культурологу Кириллу Разлогову. Фильм включает его последнее, ранее не опубликованное интервью с режиссером документалистом Еленой Демидовой, редкие архивные материалы, эксклюзивные фотографии из семейного архива", - говорится в сообщении.

В конкурсную программу вошли: режиссерский дебют Егора Бероева "Кукла", постапокалиптическая драма "Мальчик и робот" Екатерины Задориной, нео-нуар "Навар" Артура Григорьева, экстрим-драма "Пастбища богов" Анара Аббасова, социальная комедия "Свобода" Евгения Лаврентьева, подростковая лента "Социализация" Анны Волконской, современная интерпретация сказки "Холодное сердце" Владимира Котта и северная мистическая драма "Цинга" Владимира Головнева.

Генеральный продюсер фестиваля Максим Королев отметил, что все фильмы отобраны как самостоятельные авторские высказывания, созданные без стремления соответствовать ожиданиям или стандартам. "Каждый фильм конкурсной программы - это авторское высказывание, созданное без оглядки на формулы и ожидания. Мы хотим, чтобы "Зимний" оставался территорией свободы. В этом году в программе 8 фильмов, которые максимально различаются по настроению, жанру и стилю исполнения, это очень яркое и разноплановое кино, которое каждый день будет открывать зрителям новые горизонты и дарить новые впечатления", - сказал он.

После конкурсных показов зрителей ждут встречи с авторами и открытые Q&A-сессии. По словам пресс-службы, "Зимний" выступает площадкой для продвижения независимого кинематографа и молодых режиссеров.

Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" пройдет с 1 по 7 декабря в Москве. Программным директором фестиваля является Наталья Мокрицкая. Генеральный продюсер фестиваля - Максим Королев.

Учредителями, как и в предыдущие годы, выступят "Кинокомпания Альянс" и Российский Фонд Культуры. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

По данным дирекции фестиваля, в 2024 году "Зимний" за все дни посетили более 11 тыс. зрителей. Главную награду прошлого года получил фильм "Операция "Холодно". Режиссер картины Данил Иванов был признан лучшим режиссером, а Антон Кузнецов - лучшим актером. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.