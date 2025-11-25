Cенатор Мурог: уважение к героям имеет важное значение при создании кино о СВО

Игорь Мурог призвал сценаристов и режиссеров опираться на достоверные источники и консультироваться с экспертами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фильмы про спецоперацию должны не только ориентироваться на достоверную точность, но и формировать уважительное отношение к участникам событий. Это имеет важное социальное значение, сказал ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

Во вторник он принял участие в круглом столе "Приоритеты государственной политики в области кинематографии" на площадке Государственного центрального музея кино, где обсуждалась стратегия развития отечественного кинематографа. Отдельно был поднят вопрос о важности создания картин, рассказывающих правду о СВО.

"Уважительное отношение к героям СВО имеет большое социальное значение. При подготовке лент речь должна идти прежде всего о профессиональной ответственности создателей, авторов. Важно, чтобы сценаристы и режиссеры опирались на достоверные источники и консультировались с экспертами, чтобы избежать искажений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, фильмы, посвященные СВО, играют важную роль в осмыслении новейшей истории. Через экран можно показать человеческое измерение происходящего - мужество, моральный выбор, чувство долга и преданность Родине. "Такое кино помогает зрителям глубже понять события, а не воспринимать их поверхностно, формирует уважение к подвигу и укрепляет духовные ориентиры общества. <…> Государственная поддержка таких проектов необходима, но в русле этики и исторической правды, а не административных или цензурных ограничений", - отметил Мурог.

Как сообщил сенатор, особое внимание на круглом столе было уделено поддержке фильмов для детей и юношества - за последние два года Министерство культуры РФ поддержало 305 кинолент, из которых треть составляет детское и семейное кино. "Отметили необходимость приоритетной поддержки проектов, направленных на сохранение семейных ценностей, повышение престижа профессий педагога и наставника. <…> Убежден, что российское кино должно нести идеи добра, традиционных ценностей и духовно-нравственные ориентиры. Все предложения, прозвучавшие на круглом столе, будут проанализированы и учтены в работе нашего комитета", - написал сенатор в своем телеграм-канале.