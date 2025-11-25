Петербургский театр балета Бориса Эйфмана впервые выступит во Вьетнаме

Зрители увидят балет "Анна Каренина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Академический театр балета Бориса Эйфмана с 27 ноября по 5 декабря впервые выступит во Вьетнаме. Зрители Хошимина и Ханоя увидят балет "Анна Каренина" по мотивам романа Льва Толстого, сообщили в пресс-службе.

"Труппа Бориса Эйфмана за свою почти полувековую историю во Вьетнаме ранее никогда не выступала. Местным зрителям будет показана знаменитая постановка "Анна Каренина". Эта хореографическая визитная карточка театра, отмечающая в 2025 году 20-летие, уже покорила ценителей танца более 40 стран", - рассказали в пресс-службе.

На протяжении двух десятилетий спектакль с неизменным успехом демонстрировался на сценах России, США, Австралии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании, Франции, Китая и многих других стран. В своей работе Борис Эйфман сосредотачивается на любовном треугольнике "Анна - Вронский - Каренин", являя хронику внутреннего перерождения женщины, одержимой "основным инстинктом". В 2010 году Эйфман снял в Петербурге киноверсию спектакля.

Выступления во Вьетнаме пройдут в рамках большого азиатского тура труппы, стартовавшего в начале ноября с гастролей в Китае. В декабре петербургский коллектив продолжит исполнять в Азии спектакль "Анна Каренина", а затем выступит в Африке.