Манеж Петербурга откроет межмузейный проект о династии Бенуа

В число экспонатов, в частности, войдут живопись, графика, театральные эскизы и костюмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге откроет 13 декабря масштабную выставку о знаменитой творческой династии Бенуа. Посетители смогут в том числе побывать в лабиринте по "Азбуке Бенуа" и увидеть созданные при помощи искусственного интеллекта реконструкции легендарных балетов "Русских сезонов", сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"Впервые на одной площадке благодаря объединению ведущих музеев России и частных коллекционеров удалось собрать уникальную экспозицию о выдающейся династии Бенуа. Наследие творческой семьи, их ценности, традиции, преемственность поколений и таланты заняли особое место в истории нашей страны и отечественной культуре. Среди 600 экспонатов - живопись, графика, театральные эскизы и костюмы, редкие документы и письма", - приводит пресс-служба слова председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федора Болтина.

Организаторы отмечают, что выставка представляет собой "энциклопедию русского искусства, рассказанную через судьбы и наследие одной из самых блистательных творческих династий России". В центре экспозиции - Александр Бенуа, историк искусства, художник, сценограф, куратор, художественный критик и просветитель. На выставке также будут показаны работы других членов династии: Леонтия, Николая и Альберта Бенуа, Евгения Лансере, Зинаиды Серебряковой. В экспозицию также войдут произведения их современников - Константина Сомова, Ильи Репина, Константина Маковского, Ивана Айвазовского и других, раскрывая взаимосвязи художественных подходов.

Первый этаж выставки предстанет в виде лабиринта - "Азбуки Бенуа", рассказывающей о связях между представителями династии. В кабинете Бенуа по документальным фото воссоздадут рабочее пространство Александра Николаевича, где он создавал свои произведения. Зрители увидят личные вещи, графику, театральные костюмы, а также шедевры искусства, вошедшие в собрание Эрмитажа по инициативе Бенуа.

"Русские сезоны" Сергея Дягилева стали одним из ключевых художественных явлений ХХ века, и Александр Бенуа внес в них значительный вклад как художник-постановщик, автор костюмов и декораций. В Манеже эти работы обретают новое звучание: зрители увидят реконструкции легендарных спектаклей - "Павильон Армиды", "Петрушка", "Сильфиды". <...> Архивные фотографии восстановлены и "оживлены" искусственным интеллектом, а техника дипфейк обеспечила точную замену лиц в видеозаписях с участием современных танцовщиков", - также анонсировали в Манеже.

Проект создан в партнерстве с ведущими музеями России, в их числе - Эрмитаж, музей-заповедник "Петергоф", Русский музей, Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Российский этнографический музей, Центральный военно-морской музей императора Петра Великого и галерея KGallery. Выставка будет доступна для посещения по 19 апреля 2026 года.