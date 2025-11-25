В Петербурге показали уникальные коллекции собирателей русского искусства

Большинство предметов временной экспозиции показали впервые

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Традицию коллекционирования русского искусства и социальную неоднородность собирателей русских древностей в 70 уникальных экспонатах представили широкой публике на выставке в Государственном музее истории религии в Петербурге. Как отметила в беседе с ТАСС куратор выставки и заведующая фондом музея "Православие" Светлана Николаева, большинство предметов временной экспозиции "Русские коллекционеры. От князя до купца" показали впервые.

"Собирать отечественные памятники, или как их еще называли - русские древности, стали далеко не сразу. Когда социальный круг расширился, и стали собирать не только аристократы и дворянство, но и купечество, разночинная интеллигенция, предприниматели, деды которых были крепостными. Мы хотели показать социальную неоднородность коллекционеров", - сказала Николаева.

В пространство временной экспозиции вошли старообрядческие настенные листы, которые представлены сегодня только в нескольких крупных музеях России, поздравительная старообрядческая открытка на коробку, а также редкие иконы на сюжет апокалиптических сказаний из собраний псковского коллекционера Плюшкина и три иконы из собрания Щукина.

Выставка также демонстрирует разнообразие коллекционируемых предметов: от живописи и икон до медалей, книг и предметов декоративно-прикладного искусства. Со временем среди универсалов, подобных Третьякову, появились те, кто специализировался на чем-то одном.

Отдельный блок посвящен ученым-коллекционерам, для которых собирательство было не хобби, а материалом для научных исследований. Среди них - Н.П. Лихачев, историк И.Е. Забелин, чья коллекция легла в основу изучения древнерусского быта, В.Г. Дружинин, исследователь культуры старообрядцев.

О традиции коллекционирования

Во второй половине XIX века коллекционирование в России перестало быть привилегией аристократии, охватив разночинную интеллигенцию, предпринимателей и купцов. Под влиянием патриотического подъема и развития исторической науки наравне с западноевропейским искусством стали активно собирать работы отечественных мастеров и русские древности.

На рубеже XIX-XX веков эти тенденции достигли особого масштаба: частные собрания превращались в публичные музеи, а их владельцы всё чаще передавали коллекции государству - в дар университетам, Историческому музею в Москве или Русскому музею императора Александра III в Санкт-Петербурге. Это превратило частное собирательство в важное общественное явление, заложив основу национального музейного фонда.

О музее

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры РФ. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.