К 110-летию Симонова в Музее Победы пройдет праздничная программа

Все желающие бесплатно могут посмотреть драму "Жди меня", а также спектакль-портрет "Симонов. 4 времени года"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, приуроченные к 110-летию со дня рождения знаменитого советского прозаика и поэта, фронтового журналиста Константина Симонова, состоятся 28 ноября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Так, гостей ждут кинопоказ, литературная постановка и новая выставка.

"В 1941-1945 годах Константин Симонов был военкором, и события войны нашли отражение не только в его статьях, но и в очерках и стихах. Первые фильмы и спектакли по военным произведениям писателя появились уже в годы Великой Отечественной. Редкий солдат не знал симоновские строки "Жди меня, и я вернусь". Это стихотворение Симонов посвятил своей возлюбленной, актрисе Валентине Серовой. Оно стало гимном всем подругам и женам советских бойцов. Его переписывали от руки и хранили в нагрудных карманах гимнастерок. Серова сыграла главную роль в одноименном фильме "Жди меня", который был снят по сценарию Константина Симонова режиссером Александром Столпером в 1943 году", - рассказали в Музее Победы

Так, в праздничный день в 16:00 все желающие бесплатно могут посмотреть военную драму "Жди меня", а в 15:00 можно будет отправиться на спектакль-портрет "Симонов. 4 времени года". На сцене Музея Победы прозвучат популярные военные песни, такие как "Все стало вокруг голубым и зеленым", "Рио-Рита" и "Марш энтузиастов". В спектакле также будут использованы отрывки из поэзии, писем и дневников Симонова, а также воспоминания его близких и стихи современных авторов.

Кроме того, в этот день будет работать выставка, посвященная жизни и творчеству Симонова. В экспозицию вошло свыше 20 раритетов, среди которых предметы быта времен войны, фотографии и печатные издания. Ключевыми экспонатами станут прижизненное издание "Стихотворения, 1936-1942" с дарственной надписью для Маргариты Алигер и редкие ноты песни "Жди меня". Выставку дополнят графические работы фронтового художника Николая Обрыньбы.

