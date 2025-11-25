В Петербурге открыла гастроли Мастерская "12" Никиты Михалкова

В первые два вечера пройдет знаковый спектакль "12"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Мастерская "12" народного артиста России Никиты Михалкова открыла гастроли в Петербурге на Основной сцене Александринского театра. В первые два вечера здесь будет представлен знаковый спектакль москвичей - "12".

Гастроли организованы при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

"Спектакли Мастерской "12" отличаются глубиной смыслов и высоким уровнем актерского мастерства. Они затрагивают важные социальные темы. Уверен, что гастроли Мастерской Никиты Михалкова станут значимым культурным событием для всего театрального Петербурга", - приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба его администрации.

Второе гастрольное название столичной труппы - спектакль "Перед рассветом". В постановке Никиты Михалкова - девять сцен из произведения Бертольта Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи". Все сцены соединены в единую историческую канву зонгами-интермедиями на мотив "Бараньего марша" Брехта.

Гастроли завершатся 29 ноября.