Художник Юрий Купер получил Гран-при Московской Арт Премии за реставрацию "Мастерской №12"

Призовой фонд составил 33 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Реставрация "Мастерской №12" под руководством театрального художника Юрия Купера стала обладателем Гран-при VI Московской Арт Премии, передает корреспондент ТАСС. Торжественная церемонии прошла в Выставочном зале Медиацентра парка "Зарядье".

"Я, честно говоря, не ожидал. Я никогда не получал премии. Я, кстати, недавно сделал [статуэтку] для кинофестиваля "Бриллиантовая бабочка". <…> Я первый раз в "Зарядье" на выставке, и мне очень понравилась: много замечательных художников, о которых я не знал", - сказал Купер, получая награду.

Приветствие участникам премии направил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московская Арт Премия - это знак уважения и признательности за ваш творческий труд, за способность видеть прекрасное в обыденном, за умение говорить с людьми на языке искусства", - говорится в сообщении мэра, которое зачитал директор "Парка "Зарядье" Иван Демидов. В обращении Собянин подчеркнул, что творчество участников является "мостом между прошлым и будущим, между традицией и инновацией", украшает и наполняет новым смыслом городское пространство.

Победители премии

В рамках церемонии объявили победителей в пяти основных номинациях. В категории "Изобразительное искусство и архитектура" первое место получила Наталья Юстицкая и проект "Свояси". Второе место присудили Антону Белику и Светлане Чепровой за выставку "И увидел я новое небо и новую землю", третье - Ольге Оснач (художественная серия "Большой туман").

В номинации "Литература" победила Редакция Елены Шубиной со сборником "16 поездок. Маршруты московские в рассказах современных писателей". На втором месте - артбук Петра Скляра "Словографика ZOV. Герои и участники Специальной военной операции", третьим стал роман Игоря Мальцева "Камчатка-блюз".

В категории "Музыка" первым стал Владимир Раннев с сочинением "Дальше-тишина" для большого симфонического оркестра. Центр электроакустической музыки, организатор фестиваля "Новая классика", занял второе место, третью премию получил Павел Паньковский за музыкально-звуковую инсталляцию, созданную для выставки "Свояси. Путь современного искусства". В номинации "Театр" лидером стал спектакль "Лето Господне" Российского академического молодежного театра (РАМТ), награду получила главный режиссер театра, заслуженная артистка России Марина Брусникина. Второй приз - у холдинга "МТС Медиа" за фестиваль студенческих постановок "Первый план", третье место - у спектакля театра "Современник".

В категории "Кино" первое место получил игровой сериал "Ландыши. Такая нежная любовь" Александра Карпиловского. На втором месте - детектив "Эль Русо" Сергея Мокрицкого, третье место занял документальный фильм Максима Гуреева "Сказка". Лауреаты получили статуэтки, созданные по мотивам арт-объекта Игоря Шелковского "Ваза с цветами", ранее установленного в "Зарядье" в рамках фестиваля "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города".

Призовой фонд премии составил 33 млн рублей. Выставка работ победителей и номинантов будет открыта до 1 февраля 2026 года.