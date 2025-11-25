Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" удостоен национальной премии Китая

Проект отметили в номинации "Государственные коммуникации"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" получил серебряную награду национальной премии Китая China Golden Awards for Excellence in Public Relations, сообщила заммэра российской столицы Наталья Сергунина.

Проект отметили в номинации "Государственные коммуникации". Золото в этой категории не вручалось, поэтому серебряный призер стал сильнейшим в этом направлении.

"Эта награда - показатель признания на одном из крупнейших рынков мира. Наши партнеры оценили высокий уровень подготовки и продвижения фестиваля. Почти три миллиона посетителей познакомились с культурным и историческим наследием Москвы, послушали концерты, попробовали блюда русской кухни, поучаствовали в творческих мастер-классах", - сказала Сергунина, слова которой приводит ТАСС пресс-служба Комитета по туризму столицы (Мостуризма).

Отмечается, что фестиваль "Московские сезоны в Пекине" прошел в Пекине на центральной прогулочной улице Ванфуцзин с 12 по 15 июня. Он стал продолжением серии событий, приуроченных к перекрестным Годам культуры России и Китая.

"Для взрослых и детей подготовили несколько площадок. Среди них - яркие фотозоны проектов "Московское чаепитие" и "Усадьбы Москвы", игровые пространства, секция "Цифровые технологии", где можно было совершить интерактивное путешествие по Москве. Под эгидой проекта состоялась конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". Стороны обсудили новые возможности сотрудничества, включая взаимные инвестиции, и презентовали свои предложения, ориентированные на местный рынок. По итогам было заключено семь международных соглашений", - добавили в пресс-службе.

Перспективное партнерство

"Фестиваль организовало правительство Москвы при поддержке Народного правительства Пекина.

Ранее столичные проекты уже получали призы одной из профессиональных китайских премий - China Brand Marketing Awards. Состоявшийся зимой фестиваль "Китайский Новый год в Москве" занял второе место в номинации "Лучший праздничный маркетинг", а мероприятие "Тур китайских блогеров в Москву" стало вторым в номинации "Лучший событийный маркетинг", - уточнили в пресс-службе комитета.

Там подчеркнули, что Китай занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по турпотоку в Москву. За последние 10 лет гости из КНР совершили более четырех миллионов поездок в российскую столицу.

"Москва активно развивает партнерство с коллегами из Поднебесной. Например, для путешественников из этой страны была создана официальная страница на китайском языке Discover Moscow. С ее помощью можно подобрать экскурсионные маршруты, познакомиться с рекомендациями для семейного отдыха и найти информацию о популярных местах города, в том числе театрах и музеях. Кроме того, о достопримечательностях столицы рассказывается на популярной китайской платформе Ctrip и в местных соцсетях", - резюмировали в Мостуризме.

Премия China Golden Awards for Excellence in Public Relations отмечает лучшие практики в индустрии связей с общественностью. В этом году ее вручили в 21-й раз.