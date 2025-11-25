В Петербурге Мастерская "12" Никиты Михалкова открыла гастроли

Они завершатся 29 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Мастерская "12" народного артиста России Никиты Михалкова открыла гастроли в Петербурге на Основной сцене Александринского театра. В первые два вечера здесь будет представлен знаковый спектакль москвичей - "12".

Гастроли организованы при поддержке правительства Санкт-Петербурга. "Спектакли Мастерской "12" отличаются глубиной смыслов и высоким уровнем актерского мастерства. Они затрагивают важные социальные темы. Уверен, что гастроли Мастерской Никиты Михалкова станут значимым культурным событием для всего театрального Петербурга", - приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба его администрации.

Первый показ "12" прошел с аншлагом, передает корреспондент ТАСС.

Михалков со сцены поблагодарил петербургскую публику за теплый прием. "Спектакль трудный, тяжелый. А еще играть его в легендарном театре, на этой легендарной сцене - это очень почетно и очень страшно, - сказал он, обратившись к зрителям. - Но я очень надеюсь, что ваша тишина и наше желание, чтобы вы нас услышали, помогли нам это довести до конца так, как это сегодня, сейчас случилось. Спасибо вам большое".

Первые гастроли спектакля "Перед рассветом"

Второе гастрольное название столичной труппы - спектакль "Перед рассветом". В постановке Михалкова - девять сцен из произведения Бертольта Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи". Все сцены соединены в единую историческую канву зонгами-интермедиями на мотив "Бараньего марша" Брехта.

Гастроли завершатся 29 ноября.