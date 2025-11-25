Любимова наградила победителей конкурса "Дом культуры. Новый формат"

В 2025 году на конкурсе было рассмотрено 150 проектов из 72 регионов РФ

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат" прошла в Большом кинозале министерства культуры России. В мероприятии приняла участие глава ведомства Ольга Любимова, сообщили в пресс-службе министерства.

"Мы уверены, что номинанты по праву могут считаться новаторами в своем деле. Людьми, которые мыслят творчески и всецело преданы отечественной культуре. Для меня особая честь и радость сегодня лично поблагодарить вас за созидательный труд на благо нашей великой страны и пожелать дальнейших успехов", - приводят слова Любимовой в пресс-службе.

В номинации "Проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень)" лауреатами были признаны "Клуб "Созвездие" поселка Искателей" Заполярного района Ненецкого автономного округа (за цикл документальных фильмов "Зов черного золота"), а также "Правдинский городской Дом культуры" из Калининградской области (за проект "Оживающий город") и Пустомержский культурно-досуговый центр "Импульс" из Ленинградской области (за Фестиваль мультфильмов "Сказки Водской пятины").

"В разделе "Проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень)" награду получили Централизованная клубная система города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа за Городской конкурс семейных команд "Подсолнух", "Молодежный центр" Россошанского муниципального района Воронежской области за фестивальную коллаборацию "В едином направлении" и Приморский культурный центр из Санкт-Петербурга за интерактивную выставку-инсталляцию "Непокоренный Ленинград", - добавляют в министерстве.

Лауреаты в категории "Проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень субъекта)" - Республиканский центр народного творчества "Дворец культуры тракторостроителей" из Чувашской Республики (за Всероссийский фестиваль "Вышитая Россия"), Республиканский центр народного творчества и досуга из Республики Тыва (за Евразийский фестиваль колыбельной культуры "Колыбель моя. Кавай") и Дворец народного творчества "Авангард" из Томской области (за арт-проект "Томская область. Версия 8.0.").

Конкурс "Дом культуры. Новый формат" направлен на выявление и поощрение лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа, а также поддержку социально значимых инициатив. В 2025 году было рассмотрено 150 проектов из 72 регионов России.