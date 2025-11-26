На "Литрес" топ современной русской литературы возглавил "Авиатор" Водолазкина

Выручка от продаж книг автора за неделю увеличилась на 92%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Роман российского писателя Евгения Водолазкина "Авиатор" возглавил топ современной русской литературы в рейтинге книжного сервиса "Литрес" за последнюю неделю ( в период с 18 по 24 ноября 2025 года), сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса. Эксперты связывают такую тенденцию с выходом экранизации книги, режиссером которой выступил Егор Михалков-Кончаловский.

"Авиатор" Евгения Водолазкина возглавил топ продаж на "Литрес" в категории "Современная русская литература" за последнюю неделю (период 18 - 24 ноября 2025 года) по выручке во всех моделях монетизации (поштучная покупка, подписка, абонемент) после выхода экранизации", - говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года эксперты выделяют рост на 138%. Электронная и аудиоверсия произведения заняли первые два места в рейтинге, в то время как третье место принадлежит "A Sinistra" Виктора Пелевина в электронном формате. В общем рейтинге "Литрес" за последнюю неделю электронная версия "Авиатора" расположилась на девятой позиции.

Сам писатель занял вторую строчку в списке авторов современной русской литературы за последнюю неделю, уступив лишь Виктору Пелевину, тогда как ранее он находился на шестом-восьмом местах. Выручка от продаж его книг за неделю увеличилась на 92%.

Фильм "Авиатор" вышел в прокат 20 ноября. История фильма разворачивается в 2026 году. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти 100 лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Чтобы найти место в новой реальности, ему нужно восстановить историю своей жизни и эксперимента вековой давности. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский, Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских и Илья Коробко. Саундтреки к "Авиатору" написаны Максимом Фадеевым.