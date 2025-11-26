Большой театр откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря

В 2025 году билеты на балет будут доступны для приобретения только на официальном сайте театра

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России открывает продажу билетов на представления балета Петра Чайковского "Щелкунчик" 2 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"2 декабря в 10:00 по московскому времени Большой театр России откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку. В этом году билеты на балет "Щелкунчик" П. Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра. Обращаем внимание, что в кассах билеты продаваться не будут", - говорится в сообщении.