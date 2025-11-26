Variety: Маколей Калкин готов вернуться к съемкам в "Один дома"

Актер также поделился идеей по поводу сюжета возможного продолжения истории

Редакция сайта ТАСС

Маколей Калкин © REUTERS/ Mario Anzuoni

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Актер Маколей Калкин не исключил возвращения к роли Кевина Маккалистера в возможном продолжении кинофраншизы "Один дома". Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на актера.

По словам Калкина, он "не был бы категорически против" снова сыграть Кевина.

Актер также поделился идеей по поводу сюжета возможного продолжения истории. "У меня есть такая идея. Я либо вдовец, либо разведен. Воспитываю ребенка и все такое. Я очень много работаю и не уделяю ему достаточно внимания, и однажды он так сильно обижается, что выставляет меня из собственного дома. [Ребенок] не пускает меня и расставляет ловушки", - рассказал Калкин, отметив, что герой таким образом меняется ролями с грабителями из первых фильмов франшизы и пытается попасть к себе домой. По его словам, дом - своего рода метафора отношений родителя и ребенка, а его персонаж "должен найти путь обратно к сердцу сына".

Кинокартины "Один дома" и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" рассказывают о Кевине Маккалистере, которому в одиночку приходится противостоять двум грабителям. Чтобы справиться с ними, он придумывает необычные ловушки. Впоследствии на экраны вышло еще четыре части фильма, но уже без режиссера Криса Коламбуса и исполнителя главной роли Маколея Калкина.

Небольшую роль-камео во второй части сыграл 45-й и 47-й президент США, а тогда бизнесмен Дональд Трамп. В 2016 году, когда он впервые победил на выборах, зрители снова обратили на это внимание. Отрывок из фильма с его участием собрал миллионы просмотров на платформе YouTube.