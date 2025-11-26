Голикова назвала одну из выставок "Третьяковки" самой популярной среди молодежи

Выставочный проект стартовал 9 декабря 2024 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Выставочный проект Государственной Третьяковской галереи "Шедевры русского искусства XI - начала XX века", который стартовал 9 декабря 2024 года, стал самым востребованным среди молодежи 14-22 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нашим флагманским проектом является "Пушкинская карта", которая стала привычной для наших молодых людей в возрасте 14-22 лет. <…> Я спросила наших коллег из министерства культуры, что оказалось самым востребованным с точки зрения посещения в последнее время? Это оказалась выставка "Шедевры русского искусства XI - начала XX века" в Третьяковской галерее. Вот так распределились интересы наших молодых людей", - сказала она.

Выставка располагается в историческом здании галереи. Здесь представлены работы от домонгольских икон и мозаик до пейзажей, портретов и исторической живописи, среди которых находятся такие шедевры мирового значения, как "Спас Нерукотворный" (новгородская икона XII века) и "Явление Христа народу" Александра Иванова. Посетить экспозицию можно до 31 декабря 2030 года.

Голикова обратила внимание, что за время своего существования, проект "Пушкинская карта" привлек 13 млн молодых людей, которые приобрели порядка 100 млн билетов. "Самое главное, что молодые люди, получив такой инструмент, формируют свое отношение к культуре. Они выбирают то, что они бы хотели видеть, что они хотели бы смотреть, послушать, с чем бы они хотели познакомиться. "Пушкинская карта", кардинально изменила доступность культурных событий для миллионов молодых людей", - дополнила она.

Наибольшее внимание к программе проявляют подростки в возрасте 15-16 лет, которые чаще посещают дома культуры, театры и музеи. В свою очередь, молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет предпочитают театры, музеи и концертные площадки, и их интересы более разнообразны.