В Испании обнаружили два неизданных романа Игнасио Альдекоа

Речь идет о произведениях Ciudad de tarde и El Gran Mercado

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 26 ноября. /ТАСС/. Два неопубликованных романа писателя Игнасио Альдекоа (1925-1969) были обнаружены в главном архиве администрации города Алькала-де-Энарес. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной библиотеки королевства.

По ее информации, "в процессе собрания документов для выставки", которую организует библиотека в столетнюю годовщину со дня рождения Альдекоа, профессор Алекс Алонсо Ногеира "обнаружил в отделе цензуры главного архива администрации два неизданных текста, которые писатель отправил для оценки в 1952 и 1953 годах и которые так и не были полностью опубликованы". Речь идет о произведениях Ciudad de tarde ("Вечерний город") и El Gran Mercado ("Большой рынок").

"Эти два текста, публикация которых была разрешена цензурой <...>, так и не забрали из архива ни автор, ни издатели", - отметили в библиотеке. По ее данным, работа El Gran Mercado сохранилась в очень хорошем состоянии, поэтому ее можно будет увидеть на выставке об авторе, которая пройдет с 18 декабря 2025 года по 14 июня 2026 года.

Альдекоа родился в баскском городе Витория 24 июля 1925 года. Являлся писателем "поколения пятидесятых годов". Творческую деятельность начал с публикации сборников стихов в 1947 и 1949 годах. Вскоре был издан его первый роман - El fulgor y la sangre ("Блеск и кровь"). Умер в возрасте 44 лет от инфаркта.