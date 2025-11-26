ПФКИ получил 272 заявки на отбор музыкального контента для детей и молодежи

Лидером заявочной кампании стала категория "Культурный код", на нее пришлось 45% проектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 270 заявок из 44 регионов РФ поступило на третий специальный музыкальный отбор контента для детей и молодежи Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Завершился прием заявок на третий специальный музыкальный отбор контента для детей и молодежи ПФКИ, который является первым в 2026 году. На сайте 413 заведенных заявок, из которых целиком оформлено и подано 272. Их направили творческие коллективы и артисты из 44 российских регионов, они предложили свои проекты на общую сумму более 2,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Лидером заявочной кампании стала категория "Культурный код", на нее пришлось 45% проектов. Далее следуют: "Семья - наша сила" (16,9%), "Герои прошлого, настоящего и будущего" (15,4%), "Страна возможностей" (12,3%) и "Единство народов России" (9,9%). В рамках отбора будут поддержаны музыкальные проекты, которые содержат ценностный контент в соответствии с Указом президента РФ № 809, создаются в популярных жанрах и имеют потенциал охватить миллионы слушателей и зрителей в возрасте от 6 до 35 лет.

По итогам оценки экспертной комиссии авторы наиболее перспективных инициатив представят проекты перед продюсерским комитетом. От авторов потребуется обосновать актуальность и значимость проекта, представить детальную смету, а также озвучить планы по охватам и стратегию продвижения. При этом учитываются рекомендации экспертной комиссии под руководством народного артиста России Игоря Бутмана и продюсерского комитета во главе с президентом ГПМ Радио Юрием Костиным.