В Донецке впервые прошли гастроли театра имени Вахтангова

Артисты и техническая группа привезли декорации и полный комплект сценического оборудования

ДОНЕЦК, 26 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представил в Донецке ДНР спектакль "Пуф, или Ложь и Истина", передает корреспондент ТАСС.

Показ прошел на основной сцене Донецкого музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна. В Театральной гостиной Сцены на Садовом - еще одной сценической площадке Донецкой муздрамы - московские артисты представили Вечер Эльдара Трамова "Истории любви". Спектакли прошли с аншлагом. Зрители тепло приняли артистов, которые несколько раз выходили на поклон под аплодисменты дончан.

"Идея приехать в Донецк у нас уже зрела давно вместе с директором местного театра Натальей Марковной [Волковой]. И она все никак не могла осуществиться, потому что обстановка была не та. <…> Самое главное - положено начало этому, это да. И мы - первый федеральный театр, который сюда приехал с полноценным репертуаром. Четыре показа - каждый спектакль будет показан два раза", - сказал ТАСС директор театра Кирилл Крок.

Он добавил, что всего в Донецк приехали около 30 человек, включая артистов и техническую группу. Москвичи привезли декорации и полный комплект сценического оборудования. "По качеству сегодняшний спектакль, по чисто визуальной картинке, он ничем не будет отличаться от того, что происходит в Москве", - заключил собеседник агентства.

Гастроли театра в ДНР организованы Росконцертом по всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры РФ.

