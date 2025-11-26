В Москве состоится первое вручение кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

Участие в конкурсе принимают 34 картины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Первое вручение Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдет в "Мастерской "12" Никиты Михалкова". Участие в конкурсе принимают 34 картины.

Работы представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Республика Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие страны. Как уточняли организаторы премии, каждая из этих стран направила картины, отражающие особенности и богатство национального кинематографа.

Оценивать картины будет экспертный совет, в который вошли ведущие российские кинематографисты и киноведы, обладающие высокой профессиональной экспертизой. Среди них Александр Адабашьян, Александр Акопов, Сергей Безруков, Петр Горшенин, Алексей Гуськов, Александр Звягинцев, Андрей Кравчук, Сергей Лаврентьев, Мария Лемешева, Алексей Пиманов, Алексей Рыбников, Сергей Урсуляк, Сергей Февралев, Алишер Хамидходжаев, Владимир Хотиненко.

С инициативой учреждения премии в 2022 году выступил режиссер Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Михалкова.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".