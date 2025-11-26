В Вене Vienna Grand Gallery открылась выставкой российского художника Григорьева

Владелец галереи Николаус Брада отметил, что работы мастера из России "очень выразительны" и заставляют задуматься

ВЕНА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Галерея Vienna Grand Gallery в австрийской столице открылась совместной выставкой российского художника Петра Григорьева и австрийского - Ханнеса Шойхера, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Выставка получила название "Между небом и землей" в честь одноименного цикла Григорьева.

"Работы Григорьева очень выразительны, цвета очень экспрессивны. Они заставляют задуматься", - сказал владелец галереи Николаус Брада.

"Основная тема картин - ангелы. Я выбрал ее, потому что, когда начинал рисовать, был не очень воцерковлен. В иконописи действуют жесткие правила, но ангелов можно рисовать свободно", - пояснил Григорьев.

"Позже, когда я начал лучше разбираться в православном учении, я перешел к более серьезным темам. Одна из картин - Христос, прибывающий в Иерусалим и одновременно проклинаемый жителями города. Я думаю, что это серьезный комментарий о природе человека. Мы можем одновременно приветствовать божество и проклинать его. И об этом мы должны помнить", - сказал художник.

"Один из лейтмотивов выставки - ангелы, трубящие в трубы. Это взято из "Апокалипсиса". Я начал эту серию в пандемию, когда сильно болел и когда сильно болел мой сын. Не имею права говорить, что я что-то предсказал, но получилось так", - добавил Григорьев.