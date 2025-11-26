Эксперт Бандион: культурную связь между Россией и Европой невозможно разорвать

Куратор культурных программ галереи Vienna Grand Gallery в Вене отметил, что РФ и континент в культурном плане находятся "в одной лодке"

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Культурную связь между Россией и Европой разорвать невозможно, считает куратор культурных программ галереи Vienna Grand Gallery в Вене Вольфганг Бандион.

"У нас в Европе могут быть разные с Россией взгляды на политические темы, однако в культурном плане мы в одной лодке", - сказал эксперт в ответ на замечание корреспондента ТАСС о том, что сегодня требуется мужество, чтобы выставлять работы российских художников в Западной Европе.

26 ноября галерея открылась выставкой российского художника Петра Григорьева и австрийского - Ханнеса Шойхера, сообщал ТАСС.