Разин не смог обжаловать отказ в правах на песни "Ласкового мая"

Верховный суд вернул истцу его жалобы, сообщил один из участников процесса

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России не стал рассматривать жалобы продюсера Андрея Разина на решения нижестоящих судов на отказы ему в авторских и смежных правах на песни группы "Ласковый май". Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Верховный суд не стал рассматривать жалобы Разина, которому отказали нижестоящие судебные инстанции на авторские и смежные права на музыкальные произведения "Ласкового мая", а также на авторские и смежные права группы, которые неоднократно им и его юристами заявлялись по всей России к законным правообладателям и в РАО. Верховный суд вернул истцу его жалобы", - рассказал собеседник агентства.

Среди ответчиков Разина в судах выступали вдова и дети Юрия Шатунова и мать умершего автора песен группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова.

Так как стороны оспариваемого договора умерли, иск был предъявлен к наследникам. В исковых заявлениях Разин называл себя создателем творческого коллектива одаренных детей-сирот "Ласковый май". Он отмечал, что в их репертуаре были созданные им музыкальные произведения, аранжировки по некоторым из них подготовил Кузнецов. В 1992 году Разин и Кузнецов заключили договор о передаче исключительных прав на 27 музыкальных произведений Разину, неоднократно заявлял в своих требованиях продюсер.

При этом осенью 2024 года Разин узнал, что в октябре 2019-го Кузнецов и Шатунов заключили договор об отчуждении исключительного права на его песни. Среди музыкальных произведений известные "Белые розы", "Розовый вечер", "Седая ночь" и еще 20 композиций. Истец посчитал, что такой договор нарушает его права, является оспоримой сделкой и подлежит признанию в судебном порядке недействительным, но суд отказал ему в удовлетворении требований. Ранее Хостинский районный суд Сочи признал исключительные права на 23 песни бывшего солиста группы "Ласковый май" Шатунова за его семьей. После этого истец прошел апелляционную инстанцию, кассацию, завершив тяжбы с ответчиками в Верховном суде России.

От экспертиз к делу

Как установила одна из первых почерковедческих экспертиз, проведенных в 2016 году в ходе разбирательства в Пресненском суде Москвы, договор между продюсером "Ласкового мая" и поэтом группы Сергеем Кузнецовым, якобы заключенный еще в 1992 году, оказался поддельным. Позднее, в 2020 году, при повторном исследовании документов и оттисков печатей с применением уже современных технологий эксперты установили не только факт того, что предоставляемый во все судебные инстанции Разиным договор действительно был сфальсифицированным им, но и то, каким именно образом продюсеру группы удавалось продолжительное время избегать уголовной ответственности. Так, Андрей Разин минувшим летом предъявил снова в суде договор, в соответствии с которым Юрий Шатунов в 2013 году якобы передал ему авторские и смежные права практически на все музыкальные произведения "Ласкового мая", а также на свое имя и изображение.

Однако аналогичный договор, совпавший последними страницами в документах, Разин уже предъявлял в 2022 году, а найденный вдовой Шатунова несколько месяцев назад в архивных документах семьи его оригинал действительно был датирован и подписан 2013 годом, но касался предоставления Шатуновым продюсеру всего лишь право на публикацию касающейся группы информации в СМИ. "Договор от 2025 года не является оригиналом и сделан на основании оригинального первого двухстраничного документа путем раскрепления страниц и прикрепления к ним других текстов, различное сочетание которых" позволяло истцу Разину и его юристам предоставлять в суды каждый раз новые сфальсифицированные доказательства.

В отношении Андрея Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По словам адвоката семьи Юрия Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, дело в отношении продюсера Разина было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен.

Вдова поэта Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей стороной. Разину грозит до десяти лет колонии.

По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с поэтом Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений. Материальный ущерб по делу установлен в размере около 500 млн рублей.