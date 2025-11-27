На джазовом фестивале в Новосибирске впервые выступит биг-бенд из Армении

Jazzed in Siberia пройдет с 27 по 29 ноября

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Международный молодежный джазовый фестиваль Jazzed in Siberia, который пройдет в Новосибирске с 27 по 29 ноября, соберет рекордное количество участников - более 300. Также в рамках него впервые выступит оркестр Арцаха из Еревана, сообщила в пресс-центре ТАСС директор фестиваля Виктория Верба.

"В этом году к нам приезжают и приходят более 300 участников, это наш рекорд. Для нас большая честь. География участников - Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и впервые - Ереван. У нас новые площадки в этом году, у нас впервые за всю историю фестиваля придет более 3 тыс. зрителей", - рассказала она.

Верба в качестве менеджера представляет рэпера Тристана Симона (Мадрид), виолончелистку, солистку оркестра Ханца Циммера - Сууви (Лос Анджелес). Ранее она работала с такими артистами, как Drake, 21 Savage, Nicki Minaj, Southside. На фестивале Верба проведет открытую беседу о законах музыкального бизнеса.

Среди спикеров на мастер-классах фестиваля значатся саксофонист из Техаса (США), выпускник знаменитого Berklee College of Music (Бостон, США), участник множества международных джазовых фестивалей Армир Ли и пианист, победитель международных конкурсов и выпускник Berklee Евгений Лебедев.

Кроме того, выступят биг-бенд Детской джазовой школы им. К. Назаретова (Ростов-на-Дону), Jazz Academy Big Band (Москва), Петербургский джазовый оркестр СПбГИК (Санкт-Петербург), джаз-оркестр НГТУ (Новосибирск) и биг-бэнд Музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова (Новосибирск).