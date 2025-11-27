Показы мюзикла "Вальс-бостон" продлили на 2026 год

В 2026 году постановка будет перенесена на новую площадку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Показ мюзикла "Вальс-бостон", созданного по песням народного артиста РФ Александра Розенбаума, продлили на 2026 год. Такое решение организаторы приняли на фоне устойчивого интереса публики, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"За почти три месяца постановку уже успели посмотреть 90 тысяч человек, подавляющее большинство зрителей молодые - от 25 до 34 лет. Интерес к оставшимся показам по-прежнему высок, билеты на них уже распроданы. Организаторы приняли решение продлить прокат мюзикла и на 2026 год, но уже на другой площадке", - говорится в сообщении. В пресс-службе отмечают, что уровень интереса превзошел прогнозы организаторов - мюзикл уже десять недель остается в числе лидеров сервиса "Яндекс Афиша". Кроме того, проект получил премию "Арт-платформа-2025" в категории "Продвижение".

Финальный спектакль в Московском государственном театре эстрады пройдет 29 ноября и станет сотым по счету. По словам художественного руководителя Театра Эстрады Геннадия Хазанова, которые приводят в пресс-службе, именно "Вальс-бостон" стал началом нового этапа существования театра.

В следующем году постановка будет перенесена на новую площадку - в культурный центр "Москвич". После реконструкции, проведенной при поддержке департамента культуры Москвы, он вновь открылся в 2025 году. Премьерный показ на новой сцене назначен на 23 января.

О мюзикле

Действие мюзикла разворачивается в Ростове-на-Дону 1920-х годов. По сюжету молодой студент-медик в потасовке спасает жизнь вора, после чего начинает проходить испытания дружбой, соблазнами и долгом.

В мюзикле звучат 23 песни Розенбаума, среди которых "Вальс-бостон", "Ау", "Утиная охота" и другие. Эти произведения исполнены в другом жанре под аккомпанемент оркестра из 15 инструментов. Розенбаум подчеркнул, что неоднократно наблюдал процесс создания спектакля и посещал показы. "Я каждый раз получал удовольствие от спектакля именно как зритель: от его мысли, от его постановки, от декораций, от костюмеров, от дирижеров, и, конечно, от музыкантов", - привели его слова в пресс-службе.

ТАСС - информационный партнер мюзикла.