XI Международный фестиваль документального кино "Разумный кинематограф" пройдет в Москве

На участие было подано свыше 140 заявок из России, США, Мексики, Португалии, Италии, Канады, Ирана, Казахстана, Беларуси и Грузии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. XI Международный фестиваль документального кино о природе "Разумный кинематограф" пройдет в столице с 5 по 7 декабря 2025 года. Показы состоятся в кинотеатрах "Иллюзион" и "Эльдар", а также на факультете почвоведения МГУ, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"С 5 по 7 декабря в Москве сразу на трех площадках -- в кинотеатрах "Иллюзион", "Эльдар" и на факультете почвоведения МГУ -- пройдет XI Международный фестиваль современного документального кино о природе "Разумный кинематограф"", - говорится в сообщении. Отмечается, что вход на мероприятия свободный по предварительной регистрации, возрастное ограничение - 6+.

В этом году на участие было подано свыше 140 заявок из России, США, Мексики, Португалии, Италии, Канады, Ирана, Казахстана, Беларуси и Грузии. В программу вошли 24 фильма, представленных в конкурсной линейке и в рамках спецпоказов. Гостей фестиваля ждет программа, посвященная современному документальному кино о природе. После каждого показа пройдут обсуждения с режиссерами и специалистами. Фестиваль, по словам его президента Светланы Быченко формирует "архив достоверной памяти" человечества, а также обращает внимание на существующие экологические вызовы.

По итогам голосования зрители определят победителей в трех номинациях "Оригинальное отражение темы "Человек и природа"", "Лучшее отражение темы "Среда обитания: экология и мы"" и "Лучшее отражение темы "Место. Человек. Традиция"". Еще одного победителя в категории "За популяризацию природного наследия России" определит Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Свои спецноминации также представят Всероссийское общество охраны природы, Росзаповедцентр Минприроды России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Впервые в истории фестиваля зрителям покажут полнометражный игровой фильм о природе - притчу "Охотник" Заура Цогоева. Картина, созданная без использования речи, рассказывает историю духовного падения и возрождения через отказ от насилия. Фильмом открытия станет картина "Наука о жизни" Михаила Родионова и Надежды Дорофеевой. В рамках фестиваля также пройдет премьера фильма Владимира Марина "Восьмой свист морского зайца", а завершится программа показом фильма "Лес. Хранитель жизни" Владислава Гришина и Ирины Шапман, посвященного первозданным российским лесам.

Спецпоказы

В числе специальных мероприятий - программа "Арктическая сага Юрия Ледина", которая состоится 6 декабря в кинотеатре "Иллюзион" и включает показы архивных фильмов мастера "Белый медведь" (1975) (первые в мире съемки белого медведя под водой) и "Моржи" (1971 г.) на кинопленке. После просмотра зрители встретятся с дочерью режиссера Вероникой Лединой и его коллегами. Кроме того, на площадке откроется камерная фотовыставка, представляющая снимки из личного архива семьи Лединых.

7 декабря в "Иллюзионе" пройдет спецпоказ "Прикосновение" - работы молодых выпускников Высшей школы сценаристов и режиссеров им. Г. Данелии, снятые на пленку. После спецпоказа авторы и президент фестиваля обсудят современный язык кино и особенности пленочной съемки. Полная программа размещена на сайте мероприятия. Организаторами фестиваля выступают медиагруппа "Красный квадрат" и кинофабрика "СЛОНиКО". Фестиваль реализуется в рамках образовательного проекта "Земля твоими глазами. Живи! Снимай!". ТАСС - генеральный информационный партнер события.