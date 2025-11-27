На ВДНХ представят более 200 работ саратовских художников

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Выставка саратовских художников откроется 19 декабря в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. Посетителям представят более 200 скульптурных, графических и живописных произведений, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Выставка познакомит москвичей и гостей столицы с саратовской школой живописи - ярким и самобытным явлением русского искусства. Посетителям представят более 200 скульптурных, графических и живописных произведений, большая часть которых впервые будет показана широкой публике. Работы для уникальной экспозиции собирали по всей стране: в ее формировании приняли участие 14 российских музеев", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Отмечается, что основой экспозиции "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х" станут произведения Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева. На выставке посетители смогут познакомиться с работами художников Виктора Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Кузнецова, а также с произведениями различных творческих объединений: "Четыре искусства", "Алая роза" и "Голубая роза". Экспозиция выстроена в хронологическом порядке, чтобы зрители смогли проследить путь саратовских художников.

Выставка будет работать до 17 мая 2026 года.