В "Новом Иерусалиме" представили выставку лаковой миниатюрной живописи

В экспозицию вошло свыше 300 произведений лаковой миниатюрной живописи

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Выставочный проект "Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй" открылся в музее "Новый Иерусалим", передает корреспондент ТАСС. В экспозицию вошло свыше 300 произведений лаковой миниатюрной живописи.

"Мы стремились показать разнообразие русской лаковой миниатюры и многогранность этого промысла. Вы увидите не только шкатулки, но и табакерки <...>, большие панно, настенные картины, иконы и различные формы украшений. На этой выставке мы говорим не только о самом промысле, но и о широкой истории нашей страны. Истории, которая охватывает многие века, где русский человек находил вдохновение в простых традициях - в чаепитии, сборе урожая и встрече разных времен года. Также будет представлена история нашей страны с ее печальными событиями и радостными страницами", - сказала директор музея "Новый Иерусалим" Анна Антипенко во время торжественного открытия.

На выставке гостям музея представили свыше 300 работ от более чем 50 известных советских и российских художников декоративно-прикладного искусства. Среди них представители "серебряного периода": Геннадий Ларишев, Михаил Пашинин, Виктор Липицкий (Федоскино); Борис Ермолаев, Валентин и Татьяна Ходовы, Ирина Ливанова (Палех); Лев Фомичёв, Валентин Фокеев, Владимир Молодкин (Мстёра), а также современные художники - Сергей Козлов (Федоскино), Андрей Грачёв и Денис Молодкин (Мстёра).

Экспозиция создана совместно со Всероссийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства, Ивановским областным художественным музеем, Государственным музеем Палехского искусства, Государственным музеем Холуйского искусства, Объединенным мемориально-художественным музеем-заповедником "Усадьба "Мураново" имени Ф. И. Тютчева при участии частных коллекционеров. Среди экспонатов можно найти шкатулки и ларцы, панно и декоративные тарелки, иконы и украшения.

Проект представлен в трех тематических залах. "В первом из них - жизнь нашего народа, творчество, былины, сказания через призму XVIII-XIX веков. Второй зал повествует о значимых событиях в истории страны: от народных бунтов до социализма и "смутного времени". В третьем зале представлено современное развитие традиции. И главная линия всех этих залов - это единение, верность традициям, заветам наших предков и единство", - отметила искусствовед и куратор выставки Людмила Пирогова.

Сквозным сюжетом всей выставки стало произведение "Слово о полку Игореве" в его исторической и современной трактовке. "Это путешествие по истории нашего Отечества. Мы обсудим не только прошлое, но и то, что происходит сейчас, а также то, что может ожидать нас в будущем", - заключила директор музея.

Дополнительная программа

Специально к выставке подготовлена параллельная программа мероприятий для посетителей разного возраста. Выставка проводится в год 230-летия Федоскинского промысла. Посетить экспозицию можно будет до 24 мая 2026 года.