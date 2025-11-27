Член жюри Скигин назвал выбор финалистов "Щелкунчика" сложным

Это связано с высоким уровнем музыкантов, отметил пианист

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Общий уровень участников XXVI международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" настолько высок, что количество финалистов можно было увеличить в два раза. Таким мнением поделился член жюри, пианист Семен Скигин, отметив, что ранее на конкурсе не было таких талантливых музыкантов

"Трое, которых мы пустили в финал в каждой номинации, выбраны среди 16 - я думаю, мы могли бы спокойно выбрать вторую тройку. Как старожил, могу сказать, что конкурс растет и, говоря об уровне участников, раньше не было лучше", - заявил Скигин, добавив, что быть судьей такого конкурса сложно из-за необходимости отказывать талантливым детям.

В свою очередь председатель попечительского совета конкурса Ирина Никитина добавила, что, несмотря на политическую ситуацию в мире, все-таки получилось "привезти" участников из девяти стран, среди которых представители Австралии, Люксембурга, Швейцарии, Германии, Казахстана, Венгрии и других.

Третий тур XXVI международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" пройдет 1 декабря на сцене Концертного зала им. Чайковского в сопровождении оркестра Московской филармонии. На нем среди 10 финалистов будут определены лауреаты в трех номинациях "Фортепиано", "Струнные инструменты" и "Духовые и ударные инструменты", их наградят золотым, серебряным и бронзовым "Щелкунчиком".

