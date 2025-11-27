"Интервидение" вошло в шорт-лист премии креативных индустрий

Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский рассказал, что в список также попал сериал "Подслушано в Рыбинске"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Конкурс "Интервидение" и сериал "Подслушано в Рыбинске" вошли в шорт-лист Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Об этом заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

"Кто же стал участником шорт-листа, или короткого списка премии. Итак, номинация "Креативный регион", в короткий список вошли Челябинская область, Тюменская область и Республика Башкортостан. Номинация "Креативное событие" - Первое международное биеннале экологического искусства, Нижний Новгород, Международный открытый фестиваль театральный бульвар - 2025, Москва, Международный музыкальный конкурс "Интервидение", - сказал Журавский.

Также он сообщил, что в шорт-лист номинации "Культурный код" вошли проекты "Друзья Петербурга", "Русское чаепитие Гжель", сериал "Подслушано в Рыбинске". В шорт-лист номинации "Креативный город" вошли Юрьевец (Ивановская область), Альметьевск (Республика Татарстан) и Выкса (Нижегородская область).

Всего, отметил Журавский, за пять лет на премию было получено более 6 тыс. заявок, в этом сезоне поступило 1 200 заявок. "Номинации [премии] периодически меняются с тем, чтобы учитывать изменения в креативных индустриях <…>, почему еще такое внимание к премии, потому что креативная экономика в целом от двух до четырех раз быстрее растет, чем традиционные отрасли экономики", - заключил он.

Премия была учреждена в 2021 году и присуждается профессионалам, проектам, компаниям, городам и регионам за достижения в сфере креативных индустрий и значимый вклад в развитие российской креативной экономики. Пятая, юбилейная премия в сфере креативных индустрий пройдет 1 декабря 2025 года в Москве, в концертном зале "Зарядье".