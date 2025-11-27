В ЛНР открыли онлайн-продажи билетов в театры

К продаже билетов онлайн также подключены Луганская филармония и цирк

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Жители Луганской Народной Республики могут приобретать билеты в театры онлайн. Об этом в ходе прямой линии с жителями региона сообщил министр культуры ЛНР Роман Олексин.

"В Луганском академическом музыкально-драматическом театре имени Михаила Голубовича, Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева, такие возможности сегодня открыты. Это очень удобный формат (онлайн-продажа билетов), когда в нынешнее время не нужно приходить в учреждение культуры, стоять в кассах. Вы можете зайти на сайт данного учреждения, просмотреть репертуары, выбрать тот спектакль, который или концерт, который вас заинтересовал, и зайти, купить, приобрести билет", - отметил Олексин.

Он также сообщил, что к продаже билетов онлайн подключены Луганская филармония, цирк. Решается вопрос о подключении академического театра кукол.