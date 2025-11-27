Михалков назвал тенденции в европейском кино "хроникой убывающего плодородия"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Европейское кино потеряло былое величие, из-за того, что перестало поднимать и ставить перед зрителем проблемы. Нынешнюю ситуацию в европейской киноиндустрии можно назвать "хроникой убывающего плодородия", заявил на пресс-конференции в ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков.

"Кино есть там, где есть проблемы. Европа, которая называет трусость толерантностью, беспомощность - словом "мультикультурализм", перестала поднимать те проблемы, которые делали ее кино великим. <…> То, что мы видим сейчас, это хроника убывающего плодородия", - сказал он на пресс-конференции, посвященной проведению в "Мастерской "12" Никиты Михалкова" первой церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Михалков добавил, что в противовес европейскому латиноамериканское кино молодо. Оно может внести большой вклад в развитие Евразийской киноакадемии, несмотря на то что формально к Евразии не относится. "Латиноамериканское кино - это молодая кровь, мощь, темперамент, самобытность, это замечательные культуры разных стран. <…> Их культура - это то, чему надо уделять внимание, чем надо пользоваться", - заключил он.

О премии

С инициативой учреждения премии "Бриллиантовая бабочка" режиссер Никита Михалков выступил в 2022 году. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства.

Награда будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".