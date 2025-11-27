Лауреаты международных музыкальных конкурсов выступят в Хабаровске, Благовещенске и Томске

Проект реализует АНО "Культурная жизнь" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Выступления музыкантов-лауреатов всероссийских и международных конкурсов до середины декабря 2025 года пройдут в Хабаровске, Благовещенске и Томске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росконцерта.

"Следующие мероприятия Цикла концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов пройдут 29 ноября, 1 и 10 декабря в Хабаровске, Благовещенске и Томске", - говорится в сообщении.

В Хабаровске и Благовещенске выступят пианист Константин Хачикян, гобоист Федор Освер и оперный певец Константин Федотов. В программу войдут сочинения трех веков - с XVIII по XX вв. В их числе произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Шарля Гуно, Гаэтано Доницетти, Антонио Паскулли, Алессандро Марчелло и другие.

В Томске выступят гобоист Федор Освер, а также Семен Саломатников (труба) и Федор Шагов (туба). Они исполнят Концерт для гобоя с оркестром Ференца Гидаша, Концерт для трубы с оркестром Александра Арутюняна и Концерт для тубы с оркестром Ральфа Воана-Уильямса.

В 2025 году выступления состоялись также в Майкопе, Калининграде, Абакане, Кисловодске, Смоленске, Челябинске, Якутске, Омске и Владикавказе. Проект "Цикл концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов" реализует АНО "Культурная жизнь" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта.

В концертах принимают участие ведущие музыканты страны, лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского, Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова, Всероссийского музыкального конкурса и других престижных музыкальных конкурсов.

ТАСС - генеральный информационный партнер Росконцерта.