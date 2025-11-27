"Али Примэра" получил "Бриллиантовую бабочку" как лучший неевразийский фильм

Режиссер Даниэль Егрес Ричард посвятил победу работающим в его стране мужчинам и женщинам

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Картина "Али Примэра" венесуэльского режиссера Даниэля Егреса Ричарда получила Открытую Евразийскую кинопремию "Бриллиантовая бабочка" как лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство. Победителю вручили статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого эквивалентна $250 тыс., передает корреспондент ТАСС.

Победителя объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Над нашей страной нависла серьезная военная угроза. И мы посвящаем эту победу нашим мужчинам и женщинам, которые работают в нашей стране каждый день", - сказал режиссер, получивший награду.