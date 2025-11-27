"Бриллиантовую бабочку" за лучшую мужскую роль получил Александр Адабашьян

Актера наградили за работу в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Александр Адабашьян удостоен Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в номинации "Лучший актер" за работу в фильме "Двое в одной жизни, не считая собаки". Ему вручили статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого эквивалентна $250 тыс., передает корреспондент ТАСС.

"Я первый, кто приостановил вывоз бриллиантов из нашей страны", - пошутил Адабашьян, получая награду из рук актрисы Виктории Исаковой.