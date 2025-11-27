"Бриллиантовую бабочку" за лучшую женскую роль получила Светлана Крючкова

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Светлана Крючкова удостоена Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в номинации "Лучшая актриса", ей вручили статуэтку и якутский бриллиант, стоимость которого эквивалентна $250 тыс., передает корреспондент ТАСС.

Награду артистке вручил актер Александр Петров.

"Иногда в жизни нас могут поражать крайне простые вещи, так, собственно говоря, и в кино. Когда один крупный план, один взгляд, одно слово, одна интонация в тебя попадает, и ты вдруг становишься после этого другим, абсолютно другим, уже совершенно не похожим на прежнего себя. Лучшая актриса - Светлана Крючкова", - сказал он со сцены.