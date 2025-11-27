Захарова отметила уникальность "Бриллиантовой бабочки" в масштабах Евразии

Представитель МИД подчеркнула открытый характер диалога вокруг премии и с недружественными странами

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" является уникальным событием, которое ранее не случалось в евразийском культурном пространстве. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что награда сформировала новые контуры взаимодействия в кинематографе.

"У премии получилось и объединить [кинематографистов из разных стран], и наметить совершенно иные контуры. Потому что такого евразийского кинематографического культурного события я не смогу вспомнить. Были отдельные, локальные. замечательные фестивали. Но такого грандиозного [события не было] - представленность и фактурность работ [номинантов на премию] сами за себя говорят", - сказала Захарова.

Она подчеркнула открытый характер диалога вокруг премии и с недружественными странами.

"Организацией занимались все ведомства: и министерство культуры, и министерство иностранных дел всячески помогали. Честно говоря, нам было некогда смотреть, что там "за океаном", что там "за поворотом". Хотите [поучаствовать] - мы с удовольствием [вас примем]. Россия открыта всем, кто приходит к нам не с мечом, а с открытым сердцем", - отметила дипломат, отвечая на вопрос агентства об интересе недружественных стран к премии.